Генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге прекратило работу

Генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге завершило свою работу.

Британский посол в РФ Лори Бристоу высказал по данному поводу глубокое сожаление. По его словам, генконсульство представляло Великобританию в северо-западном регионе России в течение 26 лет. "К сожалению, эта глава нашей книги подходит к концу, это был не наш выбор", - отметил глава британской дипмиссии, слова которого приводит ТАСС.

Поводом к охлаждению отношений между Лондоном и Москвой послужил инцидент в Солсбери с отравлением нервно-паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Британская сторона возложила всю ответственность за случившееся на российские власти, но не представила каких-либо доказательств на этот счет. В результате Лондон выслал из страны 23 российских дипломата.

Россия приняла зеркальные меры, объявив персонами нон грата аналогичное количество сотрудников британского диппредставительства. Кроме того, было принято решение о закрытии генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращении деятельности Британского совета на территории РФ.