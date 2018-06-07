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07.06.2018 16:51
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Иоселиани и Темирканов получили премию "Петрополь"

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
В Петербурге назвали лауреатов художественной премии "Петрополь".

Церемония проходит ежегодно на Мойке, 12, в концертном зале Всероссийского музея А.С. Пушкина, 6 июня, в день рождения поэта. Лауреатам года вручают награду лауреаты "Петрополя" прошлых лет.

Фото: пресс-служба киностудии "Ленфильм"
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Зал полон, как всегда. Многим не хватило места, открыли двери - люди стоят в проходе. Первым делом поздравили Александра Дольского с приближающимся 80-летним юбилеем. В 1999 году поэт, композитор стал одним из первых лауреатов "Петрополя", а позже - членом жюри премии. "Кумир нашего поколения, - написал в поздравительной телеграмме Олег Митяев. - Из его песен мы узнавали о жизни в Петербурге".

Стоя аплодисментами приветствовали 84-летнего Отара Иоселиани, великого режиссера, прилетевшего из Парижа получить премию "За выдающийся вклад в развитие мирового кинематографа". "Свой" в Париже и в Тбилиси, любимый в России автор фильмов "Листопад", "Жил певчий дрозд", "Апрель", "Пастораль", "Охота на бабочек", "самый пушкинский грузинский режиссер", как сказали на церемонии. "Живой легенде" вручали "Петрополь" народная артистка России Светлана Крючкова и глава Союза писателей Санкт-Петербурга Валерий Попов.

Президент Российской академии образования, президент СПбГУ Людмила Вербицкая награждена "Петрополем" за неоценимый вклад в сохранение российской культуры. Получив статуэтку святой Ксении Блаженной, лауреат радостно воскликнула: "О, а ведь сегодня День памяти Ксении Петербургской!". На церемонии вспомнили, что в петербургском метро мы едем и читаем, как правильно писать и произносить слова, ставить ударение благодаря замечательному проекту Вербицкой "Давайте говорить как петербуржцы". Рекламные щиты можно увидеть всюду по городу.

Фото: Валерий Гордт/Санкт-Петербургский театр Комедии имени Н.П. Акимова
Павел Сафонов представил премьеру "Идеального мужа" в Петербурге

- Хочу всем сказать: берегите русский язык, пожалуйста. Лучше языка нет на свете, - подчеркнула доктор филологических наук.

Один из ярких представителей петербургской культуры Юрий Темирканов отмечен премией за создание фестиваля "Площадь Искусств" и неоценимый вклад в развитие мировой музыкальной культуры.

- У меня много наград, но я никогда так не волновался, как сейчас, - признался знаменитый дирижер. - Потому что премия имеет отношение к Пушкину.

Все лауреаты подчеркивают, какая для них честь - получить награду в таком знаковом для Петербурга, для всей России, "намоленном" месте - Мойка, 12. Кто-то очень точно назвал церемонию "Петрополя" "спектаклем в единственном экземпляре" - когда и где еще встретятся вместе столько выдающихся личностей, чрезвычайно занятых, востребованных, живущих в разных городах и странах?

Поэт, бард Александр Жуков, москвич, сказал:

- У вас потрясающая, воздушная атмосфера любви, которую редко сейчас встретишь. Совершенно уникальное явление - премия "Петрополь".

- Наверное, это самая интеллигентная премия, которую я получал, - отметил режиссер Алексей Герман, награжденный за создание фильма "Довлатов". - Наш фильм выйдет на одной трети земного шара, и о замечательном писателе, замечательном городе Петербурге узнает много людей.

Фото: пресс-служба "Петербург- кино"
В Петербурге завершился фестиваль "Виват кино России!"

И актриса Вахтанговского театра Марина Есипенко ("Принцесса Турандот в третьем поколении") призналась, как приятно ей находиться "в столь блестящем петербургском обществе". Народная артистка России награждена за музыкально-поэтический спектакль "В Александровском саду…" (там, к слову, звучат песни Олега Митяева, ее мужа).

В дипломе лауреата Льва Лурье написано: "За реконструкцию исторической правды в книгах и телепрограммах разных лет". Публицист, историк, журналист, учитель (классическая гимназия № 610), телеведущий, знаменитый экскурсовод, патриот города… Поздравляли его доктор медицинских наук, профессор Лев Щеглов и депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник. Резник признался, что Лурье для него - "один из символов Санкт-Петербурга", а Щеглов назвал его "совершенно петербургским человеком".

В руках у Андрея Максимкова, бессменного ведущего церемонии (на протяжении всех 20 лет!) сборник "Я помню чудное мгновенье", где  знаменитое стихотворение Пушкина переведено на 210 языков, выпустил его Архангельский литературный музей. И в этот вечер пушкинские строки читали со сцены не только на русском, но и на армянском, казахском, белорусском… А клоун Леонид Лейкин, лауреат "Петрополя" в 2010 году, прочитал "Черную шаль" Пушкина по-лейкински, сыграв искрометный "лицедейский" спектакль. Лейкин пришел получить премию за брата Станислава Лейкина (книга "На крышах Шаолиня"), который сейчас находится в Шаолине.

Фото: Пресс-служба Российского кинофестиваля "Литература и кино"
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За создание уникального, истинно петербургского радио "Эрмитаж" присудили "Петрополь" Татьяне Бажановой. Кинорежиссер Арсен Агаджанян (Армения) отмечен за яркий дебют и создание уникального актерского ансамбля в фильме "Он сказал "мама"", Наталья Кучер - за многоплановый лиризм и продолжение традиций бардовской песни, общественный деятель Ауэз Габбасов - за бескорыстную поддержку начинаний в сфере культуры. На протяжении двух десятилетий Габбасов создает в Петербурге арт-пространства и арт-кафе (будучи поваром по профессии), помогает в организации премии "Петрополь".

Прямая речь

Сергей Некрасов, историк, культуролог, директор Всероссийского музея А.С. Пушкина:

- Сегодня здесь собрались замечательные люди, которые живут и творят в нашем городе. И если иногда они живут за его пределами, все равно остаются петербуржцами. Мне очень приятно, что день рождения Александра Сергеевича Пушкина завершается этой церемонией - объяснением в любви тех, кто придумал премию "Петрополь", тем людям, которым она вручается. Премия напоминает нам о замечательных личностях, живущих рядом с нами, о том, что есть вечные ценности, к которым хочется прикоснуться. И конечно, неиссякаемый талант тех, кого мы называем нашими современниками, неиссякаемые достижения, которые появляются постоянно, останутся в памяти навсегда. Надеюсь, что те, кто приходит в наш дом, очарованы именем Пушкина, его образом. Здесь, на Мойке, 12, завершилась земная жизнь великого поэта, отсюда он шагнул в бессмертие. Поздравляю лауреатов премии "Петрополь" и верю, что от этого дня у вас останутся приятные воспоминания.

Справка "РГ"

Художественная премия "Петрополь" основали в Санкт-Петербурге в 1999 году Всероссийский музей А.С. Пушкина и редколлегия альманаха "Петрополь". Присуждается ежегодно за достижения в области культуры и искусства, за оригинальные проекты и за поддержку культуры (меценатство). Существует 20 лет благодаря ее художественному руководителю, писателю и кинорежиссеру Николаю Якимчуку.

Символы премии - бронзовые скульптуры Ксении Блаженной и Федора Достоевского работы петербуржца Сергея Алипова. Среди лауреатов - Александр Володин, Даниил Гранин, Андрей Битов, Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков, арт-центр "Пушкинская, 10", Псковский драматический театр имени А.С. Пушкина, Сергей Юрский, Олег Басилашвили, Алиса Фрейндлих, Михаил Шемякин, Александр Городницкий, Ульяна Лопаткина.

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