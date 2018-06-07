Межбанковский реестр счетов хакеров появится к концу года

Межбанковская база данных о счетах, через которые кибермошенники выводят похищенные деньги, начнет формироваться в конце года, рассказал и. о. директора Департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге.

Возможность создания реестра счетов дропперов предусматривает закон об остановке и возврате сомнительных платежей, который уже принят Госдумой в третьем чтении. Его оператором станет Банк России. Сейчас легальный обмен банками информацией о счетах мошенников невозможен.

Кроме того, в ближайшее время Банк России примет изменения в отчетность, по которым банки будут обязаны раскрывать регулятору объем средств, похищенных хакерами со счетов клиентов и возмещенных банками согласно закону о национальной платежной системе. По словам Сычева, эти данные станут серьезным аргументом для активизации борьбы с хакерами со стороны правоохранительных органов. Сейчас они "не до конца понимают масштаб бедствия", сказал он.