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07.06.2018 18:22
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Межбанковский реестр счетов хакеров появится к концу года

Текст: Игорь Зубков

Межбанковская база данных о счетах, через которые кибермошенники выводят похищенные деньги, начнет формироваться в конце года, рассказал и. о. директора Департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге.

Хакеры в мае провели две целевые фишинговые атаки на российские банки

Возможность создания реестра счетов дропперов предусматривает закон об остановке и возврате сомнительных платежей, который уже принят Госдумой в третьем чтении. Его оператором станет Банк России. Сейчас легальный обмен банками информацией о счетах мошенников невозможен.

Кроме того, в ближайшее время Банк России примет изменения в отчетность, по которым банки будут обязаны раскрывать регулятору объем средств, похищенных хакерами со счетов клиентов и возмещенных банками согласно закону о национальной платежной системе. По словам Сычева, эти данные станут серьезным аргументом для активизации борьбы с хакерами со стороны правоохранительных органов. Сейчас они "не до конца понимают масштаб бедствия", сказал он.

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