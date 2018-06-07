Путин рассказал, когда снизятся цены на продукты в Крыму

Цены на продукты в Крыму уравняются с другими регионами ЮФО после того, когда по Крымскому мосту откроется движение грузового транспорта, сообщил Владимир Путин во время "Прямой линии".

Вопрос президенту задал предприниматель из Керчи Дмитрий Ступников. Он сообщил, что в первый же день с момента открытия Крымского моста на полуостров хлынул поток туристов и гостей. Однако цены на продукты в городах полуострова все равно остались высокими. "Когда они начнут снижаться и приблизятся к уровню Краснодарского края?", - поинтересовался керчанин.

- На некоторые товары и услуги в Крыму цены пониже, чем в соседних регионах - Краснодарском крае, Ростовской области, а на некоторые - выше, - ответил президент. - Я рассчитываю, что после запуска движения грузового транспорта по Крымскому мосту, взаимные потоки товаров приведут к тому, что цены между близлежащими регионами России стабилизируются и уравняются.

Также Владимир Путин заверил, что проезд по Крымскому мосту останется бесплатным. Как отметил президент, платный проезд вводится только в том случае, если есть альтернативные пути проезда. В случае с мостом, соединяющим крымский и кубанский берег, таких нет.