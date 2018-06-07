Путин высказался за упрощение процедуры получения гражданства РФ

Во время "Прямой линии" с президентом России переселенцы из Донецка и Луганска, проживающие в Ростовской области, попросили главу государства упростить процесс получения российского паспорта.

- Я глубоко убежден в том, что мы должны пойти по пути либерализации всего, что связано со сферой приобретения российского гражданства, - сказал Путин, отвечая на вопрос из Батайска. - В этой сфере совершенно точно должны быть приняты серьезные меры с учетом, конечно, интересов граждан РФ, проживающих в тех или иных регионах.

По словам президента, к таким мерам подталкивает экономическая ситуация. Низкая рождаемость в 90-е годы прошлого века привела к тому, что сегодня в стране наблюдается снижение числа женщин детородного возраста. К 2032 году их количество сократится более чем на 25 процентов.

Одним из вариантов решения демографической проблемы стало бы переселение соотечественников, под которыми Путин призвал понимать людей, чувствующих духовную связь с Россией вне зависимости от их национальности и вероисповедания.

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