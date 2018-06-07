Сборная Испании прилетела в Краснодар для участия в ЧМ-2018

В составе "красной фурии" (так называют болельщики сборную Испании) в Россию прибыли все главные звезды - капитан сборной и мадридского "Реала" Серхио Рамос, игроки "Барселоны" Андрес Иньеста и Жерар Пике, вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа, полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва, форвард мадридского "Атлетико" Диего Коста.

В академии гостей ожидает небольшая торжественная церемония: их встретят мэр краевого центра Евгений Первышов, президент ФК "Краснодар" Сергей Галицкий и артисты казачьей песни "Славица" сельского Дома культуры и спорта пригородской станицы Елизаветинской.

В распоряжении испанцев, являющихся чемпионами мира 2010 года и одними из фаворитов предстоящего первенства планеты, - 26 тренировочных полей академии ФК "Краснодар".

- К услугам вся наша современная инфраструктура, - рассказал спортивный директор академии Максим Савостин. - Поселят игроков и тренеров в двухэтажных просторных коттеджах - каждого спортсмена ожидают отдельные апартаменты. После каждого матча на чемпионате мира футболисты будут возвращаться к нам обратно, проводить тренировки и восстанавливать здесь силы.

По традиции испанцы привезли с собой шеф-повара, который вместе с работником краснодарской базы будет готовить традиционные для этой страны блюда. При этом, как сообщили представители гостей, с собой они привезли только хамон и сыр пармезан - остальные продукты будут закупаться в местных магазинах и на рынках.

Кстати, в четверг днем перед вылетом из Мадрида в Краснодар на базе сборной побывал король Испании Филип VI, который напутствовал футболистов накануне первенства мира. Он пожелал футболистам национальной команды сыграть на первенcтве мира в свое удовольствие, а также поинтересовался здоровьем защитника "Реала" Даниэля Карвахаля, до сих пор еще не залечившего полученную в матче с "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов травму. Любопытно, что монарх является болельщиком не "королевского" клуба "Реал", а "Атлетико" - другой мадридскоой команды.

Уже в пятницу, 8 мая, сборная Испании проведет на центральном поле академии открытую тренировку - она начнется в 19.00. А 9 июня сыграет с командой Туниса (еще одним участником мундиаля) товарищеский матч на стадионе "Краснодар". На него уже продано более 30 тысяч билетов. Ожидается, что все 34 тысячи мест на этом матче будут заняты местными болельщиками.

Освещать игры "красной фурии" собираются более 100 испанских журналистов. Большинство из них уже находятся в Краснодаре. Охранять испанцев поручено бойцам Росгвардии.

Тем временем



Сборная Испании - ее возглавляет главный тренер Хулен Лопетеги - на ЧМ-2018 попала в группу В. "Красная фурия" на предварительном этапе сыграет с командами Португалии (15 июня, Сочи), Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград). На эти поединки испанцы будут летать чартерным рейсом из Краснодарского аэропорта.