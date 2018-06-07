Блогер, получившая комплимент от Путина, поделилась секретом красоты

Блогер из Челябинска Наталья Краснова, которая задала вопрос президенту в ходе "Прямой линии", поделилась рецептом своего цветущего вида.

"Секрет красоты - я счастлива", - сказала она корреспонденту РИА Новости.

Ранее в прямом эфире Владимир Путин сделал комплимент челябинке после того, как узнал, что ей 38 лет. По словам президента, она совершенно не выглядит на свой возраст.

Блогер рассказала, что, являясь кандидатом наук, она работает на интернет-площадках (ведет юмористические каналы на YouTube в Instagram), и поинтересовалась у главы государства, станет ли когда-нибудь блогинг общепризнанной профессией.

"Если вопрос в том, чтобы зафиксировать это на законодательном уровне, с точки зрения соцобеспечения, то наверное вы правы, это можно сделать", - согласился Путин.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии".