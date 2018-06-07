В Екатеринбурге завели дело о смерти женщины возле больницы

По факту смерти жительницы Екатеринбурга возле городской клинической больницы возбуждено уголовное дело.

Напомним, пятого июня около половины одиннадцатого вечера прохожие увидели недалеко от входа на территорию медицинского учреждения пожилую женщину, лежащую на земле. Она чувствовала себя плохо, но была в сознании, могла общаться. Неравнодушные граждане вызвали "скорую", но к приезду врачей женщина скончалась.

Как рассказали в пресс-службе облпрокуратуры, погибшая в тот день посещала больницу № 23, где проходила лечение от тяжелого заболевания. После процедур она вышла на улицу к дому по соседству с клиникой ждать такси, тогда ей стало плохо.

"Возбуждено уголовное дело по факту неоказания помощи больному (ч. 2 ст. 124 УК РФ)", - констатирует пресс-служба Следственного комитета Свердловской области. Расследование обстоятельств случившегося взяла на контроль региональная прокуратура: сотрудники ведомства опрашивают персонал больницы, проверяют медицинские документы.