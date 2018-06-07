Россиянам стал доступен смартфон Redmi S2 с умной селфи-камерой

Основными достоинствами еще одной новинки Xiaomi на российском рынке стали 16-мегапискельная селфи-камера, тонкий корпус и большой 5,99-дюймовый экран (18:9). По своим габаритам модель получилась даже больше Mi Mix 2S.

Работает смартфон на процессоре Snapdragon 625, отличающийся хорошим соотношением производительности и энергоэффективности. Графика - Adreno 506. Внутренняя память - 32 или 64 Гб. Оперативная память - 3 или 4 Гб соответственно.

Искусственный интеллект в камерах смартфонов - один из трендов 2018 года. Производители (почему-то в большинстве своем из Китая) добавляют ИИ в функционал камеры, чтобы тот улучшал картинку при съемке, а пользователю пока большего и не надо: убрать морщинки, оттенить кожу, убрать блики. И смартфоны с этим справляются.

У Redmi S2 для этого есть фронтальная камера на 16 Мп (кстати, тут ко всему прочему происходит комбинация данных из четырех пикселей для создания суперпикселя размером 2 мкм) и функция Beautify у ИИ. Все это сделано для улучшения цветопередачи, уменьшения шумов на фотографиях. Особенно это полезно при плохом освещении.

Основная камера Redmi S2 состоит из двух модулей - 12 Мп + 5 Мп. Размер пикселя у основного 12 Мп сенсора достигает 1,25 мкм, что повышает яркость изображения в условиях слабой освещенности. Второй сенсор 5 Мп предназначен для увеличения глубины резкости и создания различных эффектов, например, динамического боке. Основная камера также поддерживает ИИ-функцию Beautify.

Что интересно, у Redmi S2 задняя крышка - металлическая, довольно приятная на ощупь. Смартфон не будет скользить в ладони и при этом с ним удобно обращаться одной рукой.

Redmi S2 будет доступен в трех цветах: темно-сером, золотом и "розовое золото". Модель с 3 Гб + 32 Гб будет стоить 15990 рублей, версия 4 Гб + 64 Гб - 17990 рублей. В комплекте идет элегантный чехол из термопластичного полиуретана.