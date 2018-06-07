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07.06.2018 21:25
Рубрика: В мире

США направили помощь Гватемале после извержения вулкана

Текст: Александр Ленин

Пострадавших при извержении вулкана Фуэго в Гватемале детей отправят на лечение в США. Американские военные уже доставили шестерых подростков с серьезными ожогами на военную базу Сан-Антонио в штате Техас.

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Как передает агентство Associated Press, Вашингтон окажет финансовую и гуманитарную помощь жителям Гватемалы. Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт заявила, что посольство США в Гватемале находится в постоянном контакте с представителями местных властей и готово оказать помощь семьям пострадавших.

Напомним, что извержение вулкана Фуэго в Гватемале началось несколько дней назад. В результате трагедии пострадали сотни человек. Данные о погибших разнятся, однако счет идет на десятки. Многие до сих пор числятся в списках пропавших без вести.

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