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06.06.2018 05:26
Рубрика: В мире

Почти 200 гватемальцев пропали во время извержения вулкана

Не менее 192 человек пропали без вести после извержения вулкана Фуэго в Гватемале. Ранее были обнаружены тела 75 погибших. В больницах остаются 35 пострадавших. Большинство из них - в критическом состоянии. В связи с гибелью людей в стране объявлен трехдневный траур.

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Извержение вулкана продолжается до сих пор. Власти объявили красный уровень тревоги. Режим повышенной опасности действует в городах Эскинтла, Алотенанго, Сакатепекес, Йепокапа и Чимальтенанго.

Пепел от огненной горы распространяется со скоростью до 40 километров в час. Районы, объявленные зоной бедствия, покинули медики, спасатели и журналисты. Об этом сообщает ТАСС.

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Осуществляется общая эвакуация граничащих с вулканом Фуэго поселков. Его активность нарастает. Возможны пирокластические и грязевые вулканические потоки. По последним данным, 192 человека пропали без вести.

"У нас есть информация о людях и местах, где их потеряли. Поисковая операция продолжается", - заявил глава Национального координационного центра по борьбе с последствиями стихийных бедствий Серхио Кабаньяс.

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