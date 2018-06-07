Стартовали продажи "внедорожного" седана Lada Vesta Cross

7 июня во всех дилерских центрах АвтоВАЗа в России начались продажи седана Lada Vesta Cross.

Цена на новинку стартует с отметки 763 900 рублей. Максимальная стоимость автомобиля в топовой комплектации Luxe+Prestuge - 859 900 рублей.

Главное отличие "внедорожной" Vesta от стандартного седана - клиренс в 203 мм, что является уникальным предложением в сегменте. Машина получила 14 пластиковых элементов обвеса и дисковые тормоза.

Как и универсал Vesta SW Cross, седан предложат с бензиновыми двигателями 1,6 литра (106 л.с.) и 1,8 литра (122 л.с.). Оба мотора сочетаются с пятиступенчатой "механикой", для двигателя 1,8 литра еще предусмотрен "робот".

Покупатели смогут выбирать из двух пакетов опций - Multimedia и Prestige. В первом доступна полноценная мультимедийная система с 7-дюймовым тачскрином, навигатором, камерой заднего вида. Во втором - еще и подогрев задних сидений, задний подлокотник, USB-вход в центральном подлокотнике, атмосферная подсветка в салоне и усиленная тонировка задних стекол.

Отметим, что Lada Vesta является самой популярной моделью АвтоВАЗа на российском рынке. В период с января по апрель текущего года дилеры реализовали 32 119 экземпляров, что на 50% больше чем в прошлом году.