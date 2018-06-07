В Беларуси задержаны высокопоставленные чиновники за крупные взятки

Ряд высокопоставленных чиновников в Беларуси задержан за получение крупных взяток. Об этом сообщает местный новостной портал TUT.by со ссылкой на слова председателя белорусского КГБ Валерия Вакульчика.

Подробности по громким коррупционным делам пока остаются неизвестными. Отмечается, что речь идет о десятках тысяч долларов США.

"Хочу обратить внимание: речь идет не об одном человеке, не об одном факте, не об одном уголовном деле", - пояснил глава комитета госбезопасности. Он обещал огласить детали задержаний в ближайшие дни.

Напомним, что 29 мая за получение взятки был задержан экс-помощник президента Белоруссии, инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко. В настоящее время он заключен под стражу.

Правоохранители поймали преступника с поличным при получении взятки в 200 тысяч долларов США. По некоторым данным, Ровнейко вымогал деньги у представителей бизнеса "за решение вопросов". Злоумышленнику грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко уже освободил чиновника от должности. Соответствующий указ глава государства подписал в минувшую среду.

"Сергей Ровнейко освобожден от должности помощника Президента Республики Беларусь - инспектора по Гродненской области за совершение проступка, несовместимого с нахождением на государственной службе", - говорится в соответствующем заявлении.