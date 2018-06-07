Новости

Лукашенко: Приватизация не должна быть обвальной или шоковой 12:10
Выборы губернатора Подмосковья назначены на 9 сентября 11:51
В центре Петербурга нашли 200-килограммовую авиабомбу 11:51
Он любил сочинять для детей. Ушел из жизни композитор Эдуард Зарицкий 11:49
Роскомнадзор ответит на ограничения деятельности RT в Британии 11:46
Беларусь улучшила позиции в рейтинге миролюбия 11:45
Аршавин во второй раз подряд признан игроком месяца в Казахстане 11:41
В Ингушетии прокуратура обнаружила 16 сайтов по изготовлению бомб 11:39
Сборная России обновила антирекорд в рейтинге ФИФА 11:34
США эвакуировали из Китая нескольких дипломатов из-за акустических атак 11:31
На Эльбрусе нашли потерявшихся туристов из Франции 11:29
Вице-премьер Италии ответил НАТО и защитил Россию 11:29
В Совфеде оценили слова адвоката Трампа о "вставшем на колени" Ким Чен Ыне 11:28
Боксер Головкин лишен титула чемпиона мира по версии IBF 11:25
В Беларуси задержаны высокопоставленные чиновники за крупные взятки 11:22
Дважды уволенного главу района Нижнего Новгорода снова уволили 11:16
"Прямая линия" с Владимиром Путиным. Онлайн-трансляция 11:15
Названы самые продаваемые в РФ внедорожники и кроссоверы с пробегом 11:06
СМИ: КНДР откажется от ядерного оружия в обмен на экономическое развитие 11:04
Белорусская таможня ускорила сроки оформления транзитных товаров 11:00
В Пермском крае три человека погибли в огне 10:56
В Приморье пятерых человек признали виновными в заказном убийстве 10:54
В центре Петербурга произошел пожар в деревянном доме 10:49
В акватории порта Кавказ село на мель судно 10:48
Овечкин: Стараюсь не думать о решающей игре финала Кубка Стэнли 10:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Картой "Мир" можно будет оплатить проезд по гибкому тарифу и реализовать льготы
Картой "Мир" можно будет оплатить проезд по гибкому тарифу и реализовать льготы
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
07.06.2018 11:22
Рубрика: Происшествия

В Беларуси задержаны высокопоставленные чиновники за крупные взятки

Текст: Александр Ленин

Ряд высокопоставленных чиновников в Беларуси задержан за получение крупных взяток. Об этом сообщает местный новостной портал TUT.by со ссылкой на слова председателя белорусского КГБ Валерия Вакульчика.

Подробности по громким коррупционным делам пока остаются неизвестными. Отмечается, что речь идет о десятках тысяч долларов США.

"Хочу обратить внимание: речь идет не об одном человеке, не об одном факте, не об одном уголовном деле", - пояснил глава комитета госбезопасности. Он обещал огласить детали задержаний в ближайшие дни.

В Киргизии по обвинению в коррупции арестовали бывшего премьера

Напомним, что 29 мая за получение взятки был задержан экс-помощник президента Белоруссии, инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко. В настоящее время он заключен под стражу.

Правоохранители поймали преступника с поличным при получении взятки в 200 тысяч долларов США. По некоторым данным, Ровнейко вымогал деньги у представителей бизнеса "за решение вопросов". Злоумышленнику грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко уже освободил чиновника от должности. Соответствующий указ глава государства подписал в минувшую среду.

"Сергей Ровнейко освобожден от должности помощника Президента Республики Беларусь - инспектора по Гродненской области за совершение проступка, несовместимого с нахождением на государственной службе", - говорится в соответствующем заявлении.

Главное сегодня

Видеотрансляция: "Прямая линия" с Владимиром Путиным
ЦБ назвал образ жизни молодежи угрозой для пенсионной системы
Меркель призвала Европу быть более настойчивой в меняющемся мире
СМИ: КНДР откажется от ядерного оружия в обмен на экономическое развитие
Держателей евробондов освободят от уплаты части НДФЛ