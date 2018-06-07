Новости

Средняя цена бензина в России выросла до 43,43 рубля за литр 22:31
Трамп и Ким Чен Ын могут подписать соглашение об окончании Корейской войны 22:19
Вышел новый сериал для поклонников "Бегущего по лезвию" - Future Sex 22:07
Генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге прекратило работу 22:05
В России выдано первое разрешение на строительство "Северного потока-2" 21:27
США направили помощь Гватемале после извержения вулкана 21:25
"Газпром" обжаловал в швейцарском суде арест имущества 21:20
Страны НАТО увеличат оборонный бюджет на 3,8 процента 21:13
Камбербэтч объявил о желании попробовать себя в качестве режиссера 20:55
Во французских школах запретят мобильные телефоны 20:25
В Минфине предложили способ сдержать цены на бензин 20:24
Проект фильма Ноя Хоули про Доктора Дума завис 20:08
Трамп заявил, что подготовка к его встрече с Ким Чен Ыном завершена 19:52
В Новосибирске в ДТП со "скорой" пострадал человек 19:50
Сергей Шнуров высказался насчет истинной причины своего развода 19:30
ФИФА объявила о дополнительной квоте билетов на ЧМ-2018 19:24
В Южной Корее мужчина пытался протаранить ворота посольства США 19:15
Умер последний актер-карлик из "Волшебника страны Оз" 19:15
Danone проиграл Россельхознадзору в суде 19:08
Вышел трейлер фильма про темнокожего Человека-паука и Женщину-паука 19:02
Исполнительницу "Лабутенов" "Ленинграда" пригласили на работу в цирк 18:45
Трое "косметологов" в Москве покалечили 19 пациенток 18:41
Обратившейся к Путину ивановской семье снизили ипотечную ставку 18:25
В Голландии откажутся от продажи сигарет из-за низкого спроса 18:23
В топ-100 рейтинга Forbes вошли четыре российские компании 18:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Картой "Мир" можно будет оплатить проезд по гибкому тарифу и реализовать льготы
Картой "Мир" можно будет оплатить проезд по гибкому тарифу и реализовать льготы
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
07.06.2018 21:27
Рубрика: Экономика

В России выдано первое разрешение на строительство "Северного потока-2"

Текст: Евгений Гайва

Министерство строительства и ЖКХ РФ выдало компании Nord Stream 2 разрешение на строительство газопровода "Северный поток - 2", сообщили представители компании-оператора. 

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин: Австрия поддержала "Северный поток-2"

"Работы по практической реализации проекта в рамках полученного разрешения будут начаты в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Между тем Nord Stream 2 теперь необходимо получить в России еще и разрешение на строительство подводных трубопроводов в территориальном море. Его могут выдать в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).

Напомним, что в январе это ведомство уже выдало положительное заключение по газопроводу. В четверг, 7 июня, выдачу разрешения на строительство "Северного потока - 2" подтвердило правительство Швеции.

Главное сегодня

Путин пообещал повысить доходы пенсионеров
Страховка по вкладам может быть увеличена до 10 млн рублей
Путин: Наши военные будут в Сирии, пока это выгодно России
Глава ФИФА: Россия на 100 процентов готова к проведению ЧМ-2018
ЦБ назвал образ жизни молодежи угрозой для пенсионной системы