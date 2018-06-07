В России выдано первое разрешение на строительство "Северного потока-2"

Министерство строительства и ЖКХ РФ выдало компании Nord Stream 2 разрешение на строительство газопровода "Северный поток - 2", сообщили представители компании-оператора.

"Работы по практической реализации проекта в рамках полученного разрешения будут начаты в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Между тем Nord Stream 2 теперь необходимо получить в России еще и разрешение на строительство подводных трубопроводов в территориальном море. Его могут выдать в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).

Напомним, что в январе это ведомство уже выдало положительное заключение по газопроводу. В четверг, 7 июня, выдачу разрешения на строительство "Северного потока - 2" подтвердило правительство Швеции.