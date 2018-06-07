В состав нового фильма Тарантино влились семь человек

Сразу семь человек пополнили актерский состав новой, явно гиперамбициозной работы культового постановщика Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".

Полный список артистов и их ролей, который приводит портал Deadline, следующий:

Эмиль Хирш ("В диких условиях") - стилист Джея Сибринга, друг актрисы Шэрон Тейт, также ставший одной из жертв "Семьи Мэнсона";

Дакота Фаннинг ("Алиенист") - Линетт Фромм, участница "Семьи" Мэнсона, пытавшаяся убить президента Джеральда Форда в 1975 году;

Дэмиэн Льюис ("Миллиарды") - легендарный актера Стив МакКуин;

Николас Хэммонд ("Звуки музыки") - режиссер Сэм Уонамейкер, попавший в "черные списки" американских властей и построивший новую карьеру в Англии;

Люк Перри ("Беверли-Хиллз, 90210") - актер Скотти Лансер;

Клифтон Коллинз-мл. ("Капоте") - мексиканский ковбой Эрнесто;

Кит Джефферсон ("Джанго освобожденный") - сухопутный пират Кит.

Напомним, что этот, далеко не последний, вероятно, состав присоединится к Леонардо Ди Каприо, Брэду Питту, Марго Робби, Берту Рейнольдсу, Тиму Роту, Майклу Мэдсену и Курту Расселу.

Кроме того, не так давно закрепленный за картиной Тимоти Олифант числится одним из главных кандидатов на роль непосредственно Чарльза Мэнсона.

Также, напомним, заявлено об участии Аль Пачино и ожидается подтверждение появления старого друга и талисмана Тарантино - Сэмюэла Л. Джексона.

Сюжет следующий: некогда популярный актер Рик Далтон (Ди Каприо), успевший ощутить сладкий запах успеха в своем ныне закрытом телевизионном шоу, планирует вернуть былую известность, начав сниматься в набирающих популярность спагетти-вестернах. Дело осложняется тем, что аналогичные планы посетили и его дублера Клиффа Бута (Питт).

Однако будущее актеров разбивается вдребезги, когда "Семья" Мэнсона убивает беременную Шэрон Тейт (Робби), жену Романа Полански, чьим соседом оказывается как раз Далтон.

Берт Рейнольдс сыграет Джорджа Спана, арендодателя того дома, где поселились Чарльз Мэнсон и его "Семья" за несколько месяцев до роковых преступлений. Продолжаются поиски актера на роль Романа Полански.

"Однажды в Голливуде" появится в прокате 9 августа 2019 года.