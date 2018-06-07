Вера Москвина, член Экспертного совета Комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству

В апреле текущего года вступил в силу закон о прямых договорах между собственниками имущества в многоквартирных домах и ресурсоснабжающими организациями. То есть у россиян теперь появилась возможность напрямую платить за свет, воду и тепло поставщикам этих ресурсов, а не через посредника в виде управляющей компании.

Многие, не разобравшись, решили, что отныне коммуналка будет стоить дешевле. Нет, не будет. Никакой своей маржи в цену коммунальных услуг управляющие компании никогда не закладывали. Тарифы на воду, газ, свет, отопление устанавливаются ресурсоснабжающими организациями и местными органами власти.

Управляющие компании не имеют права менять их по собственному усмотрению. Так что и в случае заключения прямого договора платить меньше все равно не получится. А вот больше бегать - очень даже вероятно. Поскольку все вопросы, связанные с качеством предоставляемых услуг, правильностью расчета потребления ресурсов и так далее, и тому подобное, придется решать самостоятельно путем обращения в соответствующую организацию. Если до заключения прямого договора с любой проблемой, будь то недостаточный напор воды или холодные батареи, собственник шел в управляющую компанию, то после все свои претензии ему придется уже направлять в разные конторы и взаимодействовать с ними лично.

Для управляющих же компаний выгода в заключении прямых договоров имеется. В каждом многоквартирном доме есть собственники, которые не оплачивают услуги ЖКХ. Кто-то не в состоянии: одинокие пенсионеры, инвалиды, матери-одиночки, зарабатывающие и получающие гроши. А кто-то из неких "идейных" соображений, совершенно мне непонятных. Ну просто считает человек, что газ, например, в нашей стране для населения должен быть бесплатным. Бывают такие люди. А ресурсоснабжающей организации это абсолютно безразлично. Каждый месяц она требует с управляющей компании деньги за поставленные ресурсы. И не важно, есть они или нет. Не заплатили собственники за свет и воду? Берите из тех средств, что предназначались, скажем, на ремонт крыши, текущий ремонт подъездов и прочую эксплуатацию здания. А вот если потребители заключат прямые договора с поставщиками ресурсов, то эти самые поставщики с неплательщиками будут бороться уже сами. И требовать деньги с них, а не с управляющих компаний.

Это выгодно на самом деле и собственникам. Потому что они будут знать: те средства, которые они перечислили управляющей компании на эксплуатационные расходы, на них же и потрачены. А не на оплату чьих-то долгов за свет, воду и тепло.