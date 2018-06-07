Новости

Средняя цена бензина в России выросла до 43,43 рубля за литр 22:31
Трамп и Ким Чен Ын могут подписать соглашение об окончании Корейской войны 22:19
Вышел новый сериал для поклонников "Бегущего по лезвию" - Future Sex 22:07
Генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге прекратило работу 22:05
В России выдано первое разрешение на строительство "Северного потока-2" 21:27
США направили помощь Гватемале после извержения вулкана 21:25
"Газпром" обжаловал в швейцарском суде арест имущества 21:20
Страны НАТО увеличат оборонный бюджет на 3,8 процента 21:13
Камбербэтч объявил о желании попробовать себя в качестве режиссера 20:55
Во французских школах запретят мобильные телефоны 20:25
В Минфине предложили способ сдержать цены на бензин 20:24
Проект фильма Ноя Хоули про Доктора Дума завис 20:08
Трамп заявил, что подготовка к его встрече с Ким Чен Ыном завершена 19:52
В Новосибирске в ДТП со "скорой" пострадал человек 19:50
Сергей Шнуров высказался насчет истинной причины своего развода 19:30
ФИФА объявила о дополнительной квоте билетов на ЧМ-2018 19:24
В Южной Корее мужчина пытался протаранить ворота посольства США 19:15
Умер последний актер-карлик из "Волшебника страны Оз" 19:15
Danone проиграл Россельхознадзору в суде 19:08
Вышел трейлер фильма про темнокожего Человека-паука и Женщину-паука 19:02
Исполнительницу "Лабутенов" "Ленинграда" пригласили на работу в цирк 18:45
Трое "косметологов" в Москве покалечили 19 пациенток 18:41
Обратившейся к Путину ивановской семье снизили ипотечную ставку 18:25
В Голландии откажутся от продажи сигарет из-за низкого спроса 18:23
В топ-100 рейтинга Forbes вошли четыре российские компании 18:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Картой "Мир" можно будет оплатить проезд по гибкому тарифу и реализовать льготы
Картой "Мир" можно будет оплатить проезд по гибкому тарифу и реализовать льготы
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма

Вера Москвина, член Экспертного совета Комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству

В апреле текущего года вступил в силу закон о прямых договорах между собственниками имущества в многоквартирных домах и ресурсоснабжающими организациями. То есть у россиян теперь появилась возможность напрямую платить за свет, воду и тепло поставщикам этих ресурсов, а не через посредника в виде управляющей компании.

Многие, не разобравшись, решили, что отныне коммуналка будет стоить дешевле. Нет, не будет. Никакой своей маржи в цену коммунальных услуг управляющие компании никогда не закладывали. Тарифы на воду, газ, свет, отопление устанавливаются ресурсоснабжающими организациями и местными органами власти.

Фото: PHOTOXPRESS
В минстрое объяснили, как напрямую платить за услуги ЖКХ

Управляющие компании не имеют права менять их по собственному усмотрению. Так что и в случае заключения прямого договора платить меньше все равно не получится. А вот больше бегать - очень даже вероятно. Поскольку все вопросы, связанные с качеством предоставляемых услуг, правильностью расчета потребления ресурсов и так далее, и тому подобное, придется решать самостоятельно путем обращения в соответствующую организацию. Если до заключения прямого договора с любой проблемой, будь то недостаточный напор воды или холодные батареи, собственник шел в управляющую компанию, то после все свои претензии ему придется уже направлять в разные конторы и взаимодействовать с ними лично.

Для управляющих же компаний выгода в заключении прямых договоров имеется. В каждом многоквартирном доме есть собственники, которые не оплачивают услуги ЖКХ. Кто-то не в состоянии: одинокие пенсионеры, инвалиды, матери-одиночки, зарабатывающие и получающие гроши. А кто-то из неких "идейных" соображений, совершенно мне непонятных. Ну просто считает человек, что газ, например, в нашей стране для населения должен быть бесплатным. Бывают такие люди. А ресурсоснабжающей организации это абсолютно безразлично. Каждый месяц она требует с управляющей компании деньги за поставленные ресурсы. И не важно, есть они или нет. Не заплатили собственники за свет и воду? Берите из тех средств, что предназначались, скажем, на ремонт крыши, текущий ремонт подъездов и прочую эксплуатацию здания. А вот если потребители заключат прямые договора с поставщиками ресурсов, то эти самые поставщики с неплательщиками будут бороться уже сами. И требовать деньги с них, а не с управляющих компаний.

Это выгодно на самом деле и собственникам. Потому что они будут знать: те средства, которые они перечислили управляющей компании на эксплуатационные расходы, на них же и потрачены. А не на оплату чьих-то долгов за свет, воду и тепло.

Главное сегодня

Путин пообещал повысить доходы пенсионеров
Страховка по вкладам может быть увеличена до 10 млн рублей
Путин: Наши военные будут в Сирии, пока это выгодно России
Глава ФИФА: Россия на 100 процентов готова к проведению ЧМ-2018
ЦБ назвал образ жизни молодежи угрозой для пенсионной системы