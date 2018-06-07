Вице-премьер Италии ответил НАТО и защитил Россию

Министр экономического развития, труда и социальной политики Италии, заместитель председателя Совета министров Италии Луиджи Ди Майо ответил на комментарий генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, призвавшего вчера Италию "не трогать санкции" в отношении России.

"С Россией мы должны сохранять политический диалог, но экономические санкции нужно уважать", - заявил Столтенберг.

"Наш кабинет министров не будет подчиняться воле других правительств", - заявил Ди Майо.

Вицe-премьер объяснил, что исторически так сложилось, что Италия всегда была внутри Североатлантического альянса страной, которая вела диалог с Восточной Европой.

"Мы всегда вели диалог с такими странами, как Россия, а также со странами Средиземноморья и Северной Африки, которые помогают нам решать проблему с нелегальными иммиграционными потоками", - пояснил Луиджи Ди Майо.

Напомним, что во вторник, выступая в Сенате национального парламента, премьер Италии Джузеппе Конте заявил о намерении Италии пересмотреть антироссийские санкции. Именно этот пункт, содержащийся в коалиционном соглашении, к реализации которого приступил новый кабмин под управлением профессора Конте, вызвал недовольство со стороны НАТО.

"Правительство Италии будет выступать в качестве промоутера отмены санкционной политики в отношении России, в особенности тех ограничительных мер, которые наносят пагубный урон экономике и развитию гражданскому общества России", - подчеркнул новоиспеченный глава итальянского кабмина.