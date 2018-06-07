Водителям запретили быть за рулем больше четырех часов

Вступили в силу новые требования к режиму труда и отдыха водителя.

Отдыхать нужно всем. Но наказывают за переработку только водителей грузовиков и автобусов. Фото: Константин Завражин

Это поправки в приказ министерства транспорта, который утверждает положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей. Теперь водители, занимающиеся перевозкой грузов или пассажиров, обязаны делать остановку минимум на 15 минут после 4 часов непрерывного управления.

Такие требования появились не на пустом месте. Дело в том, что много аварий происходит из-за усталости водителя. Когда человек ведет машину 8 часов, у него притупляется внимание. Он может элементарно заснуть за рулем. В результате - трагедия. В лучшем случае он улетит с дороги. В худшем - соберет с собой встречный транспорт. Причем автобус может быть полон пассажиров, а многотонный грузовик не оставит шансов на выживание ни одному человеку из встречного транспорта.

Таких громких трагедий в прошлом году произошло немало. Чтобы их избежать, необходимо, чтобы водители соблюдали режим труда и отдыха. Именно для этих целей грузовики и автобусы оснащаются соответствующими приборами - тахографами, которые позволяют контролировать, сколько водитель был за рулем, когда он последний раз останавливался и на сколько.

Причем проверять наличие таких приборов, а также их показания могут как сотрудники Ространснадзора, так и инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД прямо на дорогах.

Впрочем, с такими проверками тоже есть проблемы, которые необходимо урегулировать законодательно.

Но для начала - о вступивших в силу поправках. Норма об отдыхе после четырех часов вождения до сих пор была рекомендательной. Теперь она стала обязательной. Кроме того, останавливаться на 15 минут рекомендовано не чаще чем раз в два часа. Раньше такие нормы распространялись только на международные перевозки. Теперь и на внутренние.

Вторая новация: суммарная продолжительность управления автомобилем не может превышать 56 часов в неделю. При этом четко прописано, что считать неделей. Это период времени с 0 часов 0 минут 0 секунд понедельника до 0 часов 0 минут 0 секунд воскресенья. При этом за две недели подряд водителю нельзя находиться за рулем более 90 часов. Ответственность за соблюдение этих норм лежит теперь не только на хозяевах транспорта, но и на водителях.

Суммарная продолжительность управления автомобилем не может превышать 56 часов в неделю

Как рассказали корреспонденту "РГ" в Госавтоинспекции, выявить нарушение режима труда и отдыха на дороге проблем не составляет. Но что касается выявления нарушения этого режима за две недели, то сложности есть. Не все тахографы хранят информацию так долго. Не все ее распечатывают на чеке. Но если видно, что водитель сильно уставший, то запросить такую информацию можно в компании.

Напомним, что за нарушение режима труда и отдыха предусмотрена ответственность водителя в виде штрафа от 1 до 3 тысяч рублей. За отсутствие тахографа или за то, что он не работает, водитель заплатит тот же штраф, а его работодателю это нарушение обойдется от 5 до 10 тысяч рублей.

Впрочем, как считает заместитель председателя Общественного совета при министерстве транспорта Наталья Агре, пока не установлены единые требования и единые штрафы для юридических и физических лиц, порядок в обеспечении режима труда и отдыха водителя навести не получится.

По ее словам, приведение в порядок системы, касающейся юридических лиц, дает большую нагрузку на добропорядочные компании. В результате цена за перевозку будет расти. А недобропорядочные компании будут выводить из своих активов транспорт, передавая его частным лицам, а затем как бы нанимая этих частников для перевозок. Они не обязаны соблюдать те жесткие требования, которые установлены для перевозчиков-юрлиц. В результате они будут нарушать все требования, а получать гораздо большую маржу с перевозок. Должны быть единые требования и единая ответственность как для юридических лиц, так и для перевозчиков - физических лиц.

Напомним, что согласно Правилам дорожного движения останавливать транспорт для проверки могут только сотрудники ГИБДД. И только они могут потребовать предъявить водителя права и документы на машину. Сейчас минтранс предлагает поправки в Правила, согласно которым такие же полномочия будут и у сотрудников Ространснадзора. А то получается, что проверять грузовики и автобусы они могут только вместе с инспекторами ДПС.

Впрочем, по части остановки транспорта МВД уже озвучивало свою позицию. Останавливать транспорт для проверки сотрудники Ространснадзора могут. Но только там, где установлен знак 3.17.3 "Контроль". Скорее всего позиция МВД по этому вопросу не изменится.