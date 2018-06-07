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Вышел трейлер фильма про темнокожего Человека-паука и Женщину-паука

Новость 07.06.2018, 19:02 | Текст: Олег Усков
Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Cтудия Sony показала отлично, скажем прямо, выглядящий (создатели настаивают на термине "инновационно") первый трейлер анимационного боевика "Человек-паук: Через вселенные" (Spider-Man: Into the Spider-Verse). Главным героем которого стал темнокожий Спайдермен - по мифологии Marvel Comics носящий "партикулярное" имя Майлз Моралес.

Майлз - школьник-афроамериканец, которого "базовый" Человек-паук, Питер Паркер, натаскивает на свой супергеройский пост, увещевая, что паренек должен стать следующей надеждой Нью-Йорка, ведь город нескончаемого алчут раздолбать разного рода злыдни и монстры.

Фото: youtube.com
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Немаловажно: появляется в картине и Женщина-паук.

Режиссеры - Боб Персичетти, Питер Рэмзи и Родни Ротман, делавшие, среди прочего, "Кота в сапогах", "Мачо и ботана", "Побег из Вегаса". На озвучке: Намеик Мур ("Отжиг"), Лив Шрайбер ("Рэй Донован"), Махершала Али ("Карточный домик"), Джейк Джонсон ("Мумия"), Брайан Тайри Генри ("Атланта", "Подпольная империя").

Российская премьера - 20 декабря.

Моралез дебютировал в комиксах в 2011-м, призывая показать все эпичное многообразие вселенной Спайдермена.

Женщина-паук - "сборное" имя для ряда "марвеловских" героинь, среди которых были и хорошие, и плохие, и просто откровенно прощелыги. Дебют - 1977-й. Первую Женщину-паука "в миру" звали Джессика Дрю. Придумал ее, естественно, Стэн Ли. Причем - по причине специфической. Как вспоминал гуру, в какой-то момент он понял, что рано или поздно конкуренты додумаются до такого персонажа, и сработал на опережение.

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