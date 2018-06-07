Жертвами извержения вулкана в Гватемале стали 84 человека

По меньшей мере 84 человека погибли в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале. Число пропавших без вести приблизилось к 200.

Как сообщает ТАСС, тела еще нескольких погибших были найдены в деревне Сан-Мигель-Лос-Лотес. Этот населенный пункт при извержении третьего июня оказался погребен под слоем лавы, грязи и камней. Судьба нескольких десятков местных жителей неизвестна.

Извержение Фуэго называют самым мощным за последние годы. Последствия стихии затронули свыше 1,7 миллиона человек. В связи с гибелью людей в стране был объявлен трехдневный траур.