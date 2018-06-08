Александр Овечкин станет отцом

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская ждут ребенка. Об этом сообщила в своем Twitter журналист клуба НХЛ Изабель Хуршудян.

Она отметила, что жена хоккеиста присутствовала на матче вместе с сестрой и отцом. Болельщики и партнеры Овечкина по команде уже поздравили пару с ожидающимся пополнением.

"Вашингтон" минувшей ночью завоевал первый в истории клуба Кубок Стэнли, который стал также первым в карьере Овечкина и его одноклубников Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова. Капитан "столичных" признан самым ценным игроком завершившегося плей-офф НХЛ и получил соответствующий трофей - "Конн Смайт Трофи".

Кроме того, он стал первым российским капитаном - обладателем Кубка Стэнли, а также Овечкин - первый за 37 лет чемпион лиги, ставший лучшим снайпером и в регулярном чемпионате, и в плей-офф.

Анастасия Шубская в Instagram опубликовала фото с мужем и завоеванным им трофеем. "Мы сделали это. Мой герой", - написала она. Это фото доказывает, что информация, которую опубликовала Хуршудян, соответствует действительности.