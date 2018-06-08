Австрия сообщила США о желании принять встречу Трампа и Путина

Австрия довела до сведения США свое намерение принять на своей территории встречу американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

"Австрийцы сообщили о своем желании принять встречу между президентом Трампом и президентом Путиным, - приводит ТАСС слова представителя СНБ. - Хотя оба лидера прежде уже обсуждали возможность организации встречи, на данный момент нам не о чем объявить".

На этой неделе Путин побывал с рабочим визитом в Вене. Поездка была приурочена к 50-летию начала экспорта отечественного газа в Австрию. Российский лидер провел переговоры с президентом республики Александером ван дер Белленом, а также премьер-министром Себастьяном Курцем. В присутствии Путина и Курца "Газпром" и австрийская компания OMV подписали соглашение по поставкам газа до 2040 года.