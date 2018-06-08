Банк "Открытие" планирует продать 20% акций

Банковская группа "Открытие" планирует в течение трех лет войти в пятерку лучших по показателям прибыли, чтобы как можно скорее привлечь частных инвесторов. Цель - в 2021 году продать 20% акций не менее чем за х1,3 капитала.

Стратегию группы на Международном финансовом конгрессе представили председатель правления "Открытия" Михаил Задорнов и глава наблюдательного совета банка, первый зампред Банка России Ксения Юдаева. Акции банка при этом будут продаваться, скорее всего, небольшими пакетами, заявила первый зампред ЦБ.

Группа прошла санацию через Фонд консолидации банковского сектора. Вложения ресурсов Банка России в капитал "Открытия" составили 456 миллиардов рублей.

К началу следующего года планируется объединить "здоровый" бизнес "Открытия", "Траста", Бинбанка и Росгосстрах Банка, интегрировав их системы дистанционного банковского обслуживания (сейчас их 16), фронт-офиса (14) и процессинга (6). Количество банковских отделений группы в ближайшие три года снизится с 950 (5-е место в стране) до 800-850, с акцентом на развитии инновационных продуктов и сервисов.

Банки группы до перехода под контроль ЦБ опирались на депозитных клиентов, привлекая средства по высоким ставкам. Теперь, следует из стратегии, группа сосредоточится на кросс-продажах с использованием клиентской базы "Росгосстраха" и негосударственных пенсионных фондов группы (всего 35 миллионов человек). В рознице основной фокус "Открытие" будет делать на кредитах наличными и кредитных картах, зарплатных проектах, а также на продажах базовых инвестиционных продуктов - Задорнов ожидает на них большой спрос при снижении ставок по депозитам. По срокам принятия кредитных решений и удобству онлайн-каналов банк намерен стать лучшим. Число розничных клиентов банка, согласно стратегии, должно вырасти с 3,3 до 4,2 миллиона за три года, количество продуктов на одного клиента - с 1,2 до 2.