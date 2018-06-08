Боец ММА Монсон решил стать депутатом Госдумы

Боец ММА Джефф Монсон, получивший в мае российское гражданство, намерен баллотироваться в депутаты Красногорского горсовета, а в будущем - и в Госдуму.

"Я сначала поработаю в Красногорске. Потом я хотел бы дорасти до Государственной Думы и помогать так максимально возможному количеству людей", - заявил Монсон в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Он уточнил, что в настоящее время планирует "стать членом парламента Красногорска".

В том же интервью известный боец отметил, что уже приступил к процедуре по выходу из американского гражданства. Более того, он заплатил за это три тысячи долларов.

"Многие американцы не понимают моего решения. Но те, с кем я общаюсь, они понимают, что это не было какое-то эмоциональное решение типа: "ой, мне просто Россия больше нравится", - заявил Монсон.

Он подчеркнул, что решение стать гражданином РФ "больше шло из сердца, а не из головы". Это понимают те, с кем спортсмен общается довольно близко.

Напомним, в Кремле предоставление гражданства Монсону объяснили тем, что это общепринятая практика в отношении всемирно известных спортсменов.