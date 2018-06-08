Facebook "по ошибке" обнародовал личную переписку 14 млн человек

Личная переписка пользователей Facebook стала доступна другим людям. Виной всему произошедший в мае технический сбой. По предварительным данным, пострадали 14 миллионов человек по всему миру. "Мы хотели бы извиниться за эту ошибку", - заявил представитель соцсети Эрин Иган. По его словам, сбой в системе уже исправлен.

ТАСС напоминает, что не так давно компания оказалась в центре громкого скандала. Выяснилось, что персональные данные примерно 50 миллионов пользователей Facebook попали в распоряжение британской фирмы Cambridge Analytica. Она смогла проанализировать политические предпочтения американских избирателей, чтобы потом использовать для предвыборной агитации.

Основатель Facebook Марк Цукерберг принес извинения своим подписчикам за то, что его детище использовалось для разобщения людей. Он также пообещал провести работу над ошибками и впредь не допускать использования Facebook для вмешательства в электоральные процессы.

В частности, будут проверяться аккаунты всех компаний, которые публикуют политическую рекламу. Кроме того, для предотвращения распространения "фэйковых новостей" дополнительной проверке подвергнутся страницы тех пользователей, у которых много подписчиков.

Facebook является крупнейшей соцсетью в мире. На сегодняшний день ее ежемесячная аудитория превышает два миллиарда человек.