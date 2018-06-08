Федеральный перечень учебников будет сокращен на треть

Министр просвещения Ольга Васильева заявила о том, что Федеральный перечень учебников будет содержать на 30% меньше наименований после сокращения списка осенью 2018 года.

Васильева уточнила, что если проблема в каком-то одном учебнике из линейки, некачественным признаются все книги из этой линии

"Не может быть так, что пятый класс учится по одному автору, шестой - по-другому, седьмой - по третьему. Это сложно с точки зрения приобретения", - отметила она в программе "Мнение" на "России 24".

Ранее Ольга Васильева рассказала, что в школах России могут появиться смешанные типы уроков, где учебная программа будет включать цифровые технологии и объяснения педагогов.