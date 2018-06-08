Главы Генштабов России и Финляндии обсудили безопасность в Европе

В Хельсинки состоялась встреча начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерия Герасимова с главнокомандующим ВС Финляндии Ярмо Линдбергом.

В частности, в ходе переговоров стороны детально обсудили ситуацию в сфере европейской безопасности.

По данным российского военного ведомства, собеседники также обменялись мнениями о предотвращении инцидентов в ходе военной деятельности, ситуации в Сирии, затронули тематику двустороннего взаимодействия оборонных ведомств России и Финляндии.

Кроме того, Герасимов встретился с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Ранее сообщалось, что глава ВС России провел переговоры с председателем комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефом Данфордом. Разговор генералов продолжался более шести часов и шел в закрытом для СМИ формате.