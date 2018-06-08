Япония направит помощь пострадавшим от извержения вулкана в Гватемале

Японское правительство распорядилось направить гуманитарную помощь жителям Гватемалы, которые пострадали при извержении вулкана Фуэго.

Оказавшиеся в беде люди получат 1350 одеял, 450 палаток, а также десять электрогенераторов, передает телерадиокомпания NHK. Перечисленные вещи передадут гватемальской стороне в кратчайшие сроки. Помощь будет оказана по линии Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

Напомним, что извержение вулкана Фуэго в Гватемале началось в ночь на 4 июня. Стихия унесла жизни 109 человек, около 200 до сих пор числятся пропавшими без вести. У многих пострадавших, среди которых есть дети, диагностированы серьезные ожоги. Внушительный масштаб трагедии объясняется скоротечностью извержения, из-за чего жителей близлежащих деревень не успели предупредить о надвигающемся ЧП. В стране был объявлен трехдневный траур.