В Гватемале число жертв извержения вулкана приблизилось к 110

В Гватемале в результате извержения вулкана Фуэго, начавшегося третьего июня, погибли 109 человек. Ранее сообщалось о 99 жертвах стихии.

Нынешнее извержение Фуэго стало самым мощным за последние годы. Его последствия затронули свыше 1,7 миллиона человек, передает ТАСС. В связи с многочисленными жертвами власти Гватемалы объявляли трехдневный траур.

Фуэго расположен в 40 километрах к юго-западу от столицы страны. Его высота составляет 3,7 километра. Вулкан входит в число самых активных на территории Гватемалы.