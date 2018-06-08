Итальянский премьер поддержал идею Трампа вернуть РФ в G8

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что он поддерживает инициативу лидера США Дональда Трампа вернуть Россию в состав G8. Об этом итальянский премьер сообщил на своей странице в Twitter 8 июня.

"Я согласен с президентом Трампом, возвращение России - в интересах каждого", написал он.

Ранее Трамп заявил, что, по его мнению, России стоило бы вернуться в G8.

Напомним, саммит G7 пройдет 8 июня в канадском городе Ла Мальбе провинции Квебек.

Справка "РГ"



G7 (Большая семерка) - объединение группы экономически развитых стран, появившееся в 1976 году. В него входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В 1997 году, после присоединения к этому формату России, объединение получило название G8, однако в марте 2014 года после событий в Крыму и на Украине формат вновь был изменен на G7.