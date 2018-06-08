Китайский оркестр исполнил "Катюшу" перед встречей Путина и Си Цзиньпина

Военный оркестр Народно-освободительной армии Китая исполнил "Катюшу" на площади перед Домом народных собраний в Пекине, куда пришли перед официальной встречей президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Путин прибыл на площадь на лимузине Mercedes, где его ждал Си Цзиньпин, сообщает ТАСС.

Помимо "Катюши" военный оркестр исполнил гимны двух стран и другие композиции. После этого Путин и Си Цзиньпин направились на переговоры в сопровождении переводчиков.

Путин прибыл в Китай 8 июня с трехдневным государственным визитом. После переговоров Путин и Си Цзиньпин отправятся в Тяньцзинь на товарищеский матч юных хоккеистов России и Китая. 9 и 10 июня Путин проведет в Циндао на саммите Шанхайской организации сотрудничества.