Косачев: Россия вернется в G8 только на равных

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев призывает не впадать в эйфорию по поводу заявления президента США Дональда Трампа о целесообразности возвращения России в "большую восьмерку".

Во-первых, написал он в Facebook, Трамп сейчас выглядит скорее эксцентриком, чем выразителем мнения большинства в этом неформальном объединении. Во-вторых, американский лидер ничем не рисковал, поскольку другие участники (например, Канада), уже заявили о том, что не допустят участия России.

"В-третьих, и это самое важное - он сказал, в принципе, очевидную вещь: Россия гораздо больше нужна "восьмерке", чем "восьмерка" - России. В частности, как переговорная площадка. Но и как инструмент сплочения рядов самих западных стран", - отметил Косачев. По его мнению, появление на этом внутризападном "междусобойчике" исключенной ранее России помогло бы на время забыть о противоречиях внутри нынешней "семерки". "И потому наше участие стало бы во многом спасительным для этой площадки", - полагает он

"Убежден, что нам не нужно бросаться на каждую реплику про "неплохо бы вернуть Россию, если она…" и т.п., а предложить собственные условия для возвращения: отмена санкций и уважение интересов", - заявил Косачев, добавив, что все остальное - бессмысленная трата времени и игра словами.