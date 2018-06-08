МИД ФРГ: Германия больше не может замалчивать разногласия с США

"Мы привыкли, что можем полагаться на имеющиеся договоренности. Ситуация коренным образом изменилась. За пределами Европы США остаются нашим самым близким партнером, но есть разногласия, которые мы больше не можем замалчивать", - заявил министр в интервью газете Süddeutsche Zeitung.
Маас отметил, что американский президент Дональд Трамп на международной арене действует в одностороннем порядке, преследуя лишь интересы США. Глава МИД ФРГ убежден, что выход Вашингтона из соглашения по климату, Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также введение США торговых пошлин наносят серьезный ущерб Европе и "не делают мир лучше, безопаснее или спокойнее".
"Трамп сознательно идет на то, что оказывает отрицательное воздействие непосредственно на Европу", - считает Маас.
По мнению министра, на этом фоне Европе следует действовать более скоординировано, чему способствовало бы создание европейского совета безопасности.
"Нам нужны изменения, чтобы быть дееспособными и реагировать гораздо лучше и быстрее", - подчеркнул Маас.