МИД ФРГ: Германия больше не может замалчивать разногласия с США

Новости

Крымские ученые рассказали, когда в мире наступит ледниковый период 14:48
Застрявший в окне склада с шоколадом медведь попал на видео 14:48
В Саратове расследуют причинение травмы девушке на ипподроме 14:41
Япония направит помощь пострадавшим от извержения вулкана в Гватемале 14:30
В Челябинске пьяный мужчина обстрелял школьников 14:25
Лукашенко отправился с рабочим визитом в Китай 14:21
Министра тверского правительства задержали в Москве 14:20
На подъездах к Екатеринбургу ограничили движение автобусов 14:19
На участие в выборах мэра Москвы подали документы семь кандидатов 14:06
Владимир Путин стал первым обладателем ордена Дружбы КНР 14:00
Москва ценит поддержку Минска на международной арене 13:54
Собянин подал документы для выдвижения кандидатом в мэры Москвы 13:44
Уничтоженные в Ингушетии боевики готовили теракт на Ураза-байрам 13:38
В воскресенье в Москве частично ограничат движение 13:32
Евразийский банк развития улучшил экономический прогноз для Беларуси 13:25
Свидетель в суде: Радикалы в 2014 году хотели заживо сжечь Януковича 13:20
Под Саратовом ликвидировали открытое горение на полигоне 13:15
Музыкант Ник Кейв приедет в Петербург 13:08
В Ленобласти экс-директора бассейна задержали после обрушения потолка 13:05
На реке Уфы произошла утечка нефтепродуктов 13:02
ЦБ обсудит введение минимальных ставок по вкладам 12:54
Skoda вывела на тесты "заряженный" Kodiaq 12:52
Омский минстрой опроверг информацию о засыпанном метро 12:41
Погибшую после пластики девушку оперировали хирурги без спецподготовки 12:30
Уральцы поздравили хоккеиста Евгения Кузнецова с триумфом в НХЛ 12:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
08.06.2018 13:10
Рубрика: В мире

МИД ФРГ: Германия больше не может замалчивать разногласия с США

Текст: Станислав Хамдохов
Власти ФРГ признали наличие расхождений со своим главным союзником по НАТО - США, и Берлин более не может замалчивать эти разногласия. С таким признанием выступил глава германского МИД Хайко Маас.
Фото: AP Photo/Markus Schreiber Фото: AP Photo/Markus Schreiber
Фото: AP Photo/Markus Schreiber
Фото: REUTERS
Посла США в Берлине обвинили во вмешательстве во внутренние дела Европы

"Мы привыкли, что можем полагаться на имеющиеся договоренности. Ситуация коренным образом изменилась. За пределами Европы США остаются нашим самым близким партнером, но есть разногласия, которые мы больше не можем замалчивать", - заявил министр в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

Маас отметил, что американский президент Дональд Трамп на международной арене действует в одностороннем порядке, преследуя лишь интересы США. Глава МИД ФРГ убежден, что выход Вашингтона из соглашения по климату, Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также введение США торговых пошлин наносят серьезный ущерб Европе и "не делают мир лучше, безопаснее или спокойнее".

Меркель: Германия продолжит уважать соглашение по Ирану

"Трамп сознательно идет на то, что оказывает отрицательное воздействие непосредственно на Европу",  - считает Маас.

По мнению министра, на этом фоне Европе следует действовать более скоординировано, чему способствовало бы создание европейского совета безопасности.

"Нам нужны изменения, чтобы быть дееспособными и реагировать гораздо лучше и быстрее", - подчеркнул Маас.

Главное сегодня

СМИ: Трамп устал от "учительского" тона Мэй
Видео: Китайский оркестр исполнил "Катюшу" перед встречей Путина и Си Цзиньпина
Овечкин - первый российский капитан, завоевавший Кубок Стэнли
В Верховной Раде заявили о потере Киевом контроля над Одессой
Франция пригрозила подписать соглашение на саммите G7 без США