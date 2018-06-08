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08.06.2018 20:10
Рубрика: Экономика

Минфин ожидает скорого снижения цен на бензин

Текст: Александр Проценко

Минфин рассчитывает, что российские нефтеперерабатывающие заводы в ближайшее время должны снизить оптовые цены на бензин. Об этом заявил директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. По его словам, это снижение произойдет из-за понижения акцизов на топливо, о котором распорядилось правительство.

Кроме того, вице-премьер РФ Дмитрий Козак 13 июня проведет селекторное совещание с главами регионов, где будет обсуждаться ситуация на российском рынке нефтепродуктов. В частности, вопросы обеспеченности регионов моторным топливом, а также итоги мониторинга розничных и оптовых цен на топливном рынке субъектов, - сообщили в аппарате вице-премьера.

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В Минфине отметили, что для улучшения ситуации с розничными ценами на моторное топливо сначала должны пойти вниз оптовые цены на бензин. Ибо снижение акцизов отразится прежде всего на них - именно нефтеперерабатывающие заводы уплачивают этот налог государству. "Если мы говорим о том, чтобы стабилизировать ситуацию с независимыми АЗС, то сначала цены в опте и мелком опте должны пойти вниз, и только в этом случае мы увидим стабилизацию цен в рознице", - объяснил директор департамента Минфина Алексей Сазонов.

Ранее министерство предлагало другой способ воздействия на рынок моторного топлива - предоставить кабинету министров право увеличивать экспортные пошлины на нефтепродукты до 90% от действующей ставки в качестве оперативного ответа в случае роста цен. Но эксперты утверждают, что в этом случае для улучшения ситуации потребовалось бы больше времени.

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