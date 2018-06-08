Рост цен на топливо заморозят пошлинами

Минфин внес в правительство законопроект, дающий кабмину право повышать экспортные пошлины на бензин, дизтопливо и керосин до уровня в 90 процентов от пошлин на нефть. По мнению экспертов, только такая мера и позволит удержать от повышения цены на бензин. Но вот снизить стоимость литра уже не удастся.

По мнению директора департамента налоговой и таможенной политики минфина Алексея Сазанова, которое он высказал в комментарии информагентствам, возможность повышения экспортных пошлин до практически запретительного уровня является необходимым для "оперативного реагирования на изменение цен". Он проинформировал, что кабинет министров сможет применять механизм пошлин в случае, если нефтяные компании не будут соблюдать свои обязательства по поддержке цен на топливо на внутреннем рынке на том уровне, который необходим для заморозки цены в рознице.

Рост цен на топливо удалось притормозить, но снизить стоимость литра уже не удастся, уверены эксперты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) тем временем уже возбудила дела в регионах из-за роста цен на бензин, стоимость которого с марта 2018-го выросла на 17 процентов, а средняя стоимость литра горючего, по данным Росстата, уже достигла 43 рублей 43 копеек.

"Федеральная антимонопольная служба усилила антимонопольный контроль в регионах, в особенности на Дальнем Востоке. В настоящее время ФАС выдала семь предупреждений о недопустимости нарушений антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов, возбуждены дела в ряде регионов и направлены рекомендации производителям о необходимости соблюдения правил поведения на рынке", - рассказали "Российской газете" в ведомстве.

Правительство уже внесло свой вклад в дело стабилизации цен на топливо: с 1 июня текущего года снижены акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 и 2 тысячи рублей за тонну соответственно. Акцизы также не будут повышаться на 700 рублей с 1 июля, как это планировалось ранее.

Мера необходимая, тем более в Банке России уже предупредили о том, что из-за роста стоимости топлива и инфляция, которая сейчас составляет 2,4 процента в годовом выражении, может ускориться на 0,2 - 0,4 процентных пункта.

При этом поставлять за рубеж нефть и нефтепродукты вместо того, чтобы оставлять их на внутреннем российском рынке, отправляя на НПЗ и насыщая рынок товарным топливом, все равно пока выгодней, объясняет суть проблемы с ростом цен на моторное топливо исполнительный директор Российского топливного союза Григорий Сергиенко.

"С мая 2017 года по май 2018 года цены на нефть выросли чуть более чем в 1,5 раза - с 49 до 74 долларов за баррель российского сорта Urals. При этом курс рубля к доллару, наоборот, снизился с 57 до 62 рублей - май к маю. В результате мировые цены на нефть и экспортные продукты ее переработки (дистилляты), если их пересчитать в рубли, увеличились в 1,6-1,7 раза", - напоминает эксперт.

Понятно, продолжает он, что в этой ситуации "корзину нефтепродуктов" за рубеж продавать гораздо выгодней, чем оставлять в качеcтве моторного топлива на внутреннем рынке.

"Тем более что размер экспортной пошлины на нефтепродукты на данный момент составляет всего 30 процентов от размера пошлины на нефть", - подчеркивает Сергиенко.

По его мнению, угроза роста экспортных пошлин на нефтепродукты может стать достаточно эффективным методом для того, чтобы у заинтересованных представителей отрасли "отпала охота вывозить и продавать топливо за рубеж по более высокой цене".

Однако, продолжает он, "введение пошлины фактически угнетает нефтепереработку и у нефтяников появляется стимул вместо них гнать за рубеж не продукты нефтепереработки, а сырую нефть".

Эксперт считает, в ситуации с ценами на бензин сейчас получается своего рода замкнутый круг: зафиксировав розничные цены на уровне 30 мая, мы зафиксировали ситуацию, весьма убыточную для розницы, так как на тот момент оптовые цены были максимальны и были выше розничных примерно на 2 с лишним рубля. Для розничных независимых продавцов это катастрофа и они ждут разрешения ситуации. "Надо как-то понизить оптовые цены, но каким образом это можно сделать?", - задает встречный вопрос Сергиенко.

Для нефтяников снижение оптовых цен означает рост издержек, так как придется увеличивать предложение на бирже.

"Нужен стимул. Экономического в виде снижения акцизов недостаточно - цены на бирже сегодня стоят. Чтобы найти дополнительные ресурсы топлива, которые можно послать на биржу, нужно включать административный ресурс, но в рыночной экономике это не очень логично. А повысить розничные цены нельзя - они заморожены", - резюмирует исполнительный директор Российского топливного союза.