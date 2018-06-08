Минобороны прокомментировало "перехват" нашего корабля украинским Ан-26

В Минобороны РФ прокомментировали сообщения о "перехвате" в Черном море украинским транспортным самолетом Ан-26 малого ракетного корабля ВМФ России.

Официальный представитель нашего военного ведомства Игорь Конашенков назвал это сообщение "гротескной новостью одесской газеты". По словам генерала, она говорит, прежде всего, о том, что неисчерпаемый юмор одесситов жив, несмотря ни на что.

"Тем не менее, нельзя исключать, что данный анекдот, на самом деле, спланированная "эксклюзивная утечка" безграмотных пропагандистов южного оперативного командования ВСУ, - добавил Конашенков. - Вероятно, по мере последующего усвоения ими "натовских стандартов" следует ожидать донесений об успешных "перехватах" российских самолетов-истребителей рыболовецкими сетями украинских сейнеров.