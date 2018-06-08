На МКС встретили новый экипаж в гавайских рубашках

Новый экипаж Международной космической станции присоединился к коллегам, которые встречали прибывших на МКС в голубых гавайских рубашках с белыми цветами.

Таким образом теперь на станции работают россияне Сергей Прокопьев и Олег Артемьев, астронавт Европейского космического агентства немец Александер Герст и представители NASA Серина Ауньон, Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Командир 56-м миссии - Эндрю Фойстел, который позже передаст руководство Герсту. Под его началом на станции будет работать Прокопьев и Ауньон.

Ожидается, что 15 августа оба российских космонавта выйдут в открытый космос, чтобы смонтировать аппаратуру для проведения экспериментального мониторинга миграций диких животных и птиц ICARUS. Также планируется вручную запустить несколько наноспутников, в частности курского Юго-Западного и Самарского государственного университетов, передает РИА Новости.