На Украине завели дело против депутата за высказывания о Сенцове

Против депутата Верховной рады Евгения Мураева было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Причиной стали высказывания Мураева о деле Олега Сенцова, осужденного в России за терроризм. Как заявил Мураев, выступая в эфире украинского телеканала NewsOne, ситуацию с Сенцовым можно трактовать по-разному. По словам депутата, одна часть населения Украины считает Сенцова героем, а другая - террористом.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов приговорен российским судом к 20 годам колонии по обвинению в подготовке весной 2014 года террористического акта в Крыму и поджоге офисов "Единой России" и общественной организации "Русская община Крыма". Сам режиссер своей вины не признал.

Как сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры, Генпрокуратурой Украины 8 июня в Единый реестр досудебных расследований внесено сообщение о совершении народным депутатом Украины Евгением Мураевым преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (Государственная измена), ч. 2 ст. 383 (Заведомо неправдивое сообщение о совершении преступления) УК Украины.

Ранее 8 июня на заседании Рады глава парламентского комитета по обороне Сергей Пашинский потребовал, чтобы правоохранительные органы возбудили дело о госизмене против Мураева за его высказывания о Сенцове.