ОНФ открыл "горячую линию" для мониторинга цен на топливо

О фактах необоснованного завышения цен на топливо с сегодняшнего дня можно сообщить на "горячую линию" Общероссийского народного фронта.

Жалобы принимаются по телефону и электронной почте исполкома организации в Москве, а также посредством заполнения онлайн-анкеты. Как рассказали "РГ" в пресс-службе фронта, обращаться можно и в региональные штабы, сведения оттуда также поступят в центральный офис.

"Вся собранная информация будет передана в правительство РФ и Федеральную антимонопольную службу России. Общественный мониторинг цен на топливо позволит получить информацию из первых рук, отразив реальную ситуацию на местах", - рассказал член Центрального штаба ОНФ, координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог", депутат Госдумы Александр Васильев".

По его словам, цены на разных заправочных станциях могут сильно отличаться в зависимости от позиции владельцев. "Мы знаем, что в некоторых регионах от информационного стенда с ценами даже лестницу не убирают, потому что цифры меняют очень часто. Известно, что топливо на АЗС не завозится каждый день, однако цены скачут ежедневно, что говорит о многом", - добавил Васильев.

Накануне тема роста цен на топливо была затронута в ходе "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, правительство в диалоге с ведущими нефтегазовыми компаниями уже снизило акцизы на бензин и дизельное топливо. Более того, было решено не повышать акцизы с 1 июля. А к осени должны быть приняты дополнительные меры по стабилизации ситуации на рынке.