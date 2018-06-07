Президент проследит за ситуацией с ценами на топливо

Президент России Владимир Путин пообещал проследить за действиями правительства по стабилизации цен на топливо. Об этом он сказал, отвечая на вопрос петербуржца, выразившего недовольство подорожанием бензина.

- Я думаю, вы должны были обратить внимание на то, что правительство уже приняло ряд решений. То, что сейчас происходит, - недопустимо, - подчеркнул глава государства. - Это результат неточного регулирования, которое было введено в сфере энергоресурсов. Правительство провело пересмотр некоторых налоговых мер по наполнению бюджета, предприняло налоговый маневр. Это привело к стимулированию вывоза сырой нефти за границу. Цены на нефть поднялись. Сейчас компании считают недополученные доходы от нефти, которую направляют на НПЗ, а могли бы экспортировать.

По словам президента, правительство в диалоге с ведущими нефтегазовыми компаниями уже снизило акцизы на бензин и дизельное топливо. Более того, было решено не повышать акцизы с 1 июля. А к осени должны быть приняты дополнительные меры по стабилизации ситуации на рынке.

- Я буду следить за тем, чтобы на ситуацию не смотрели сквозь пальцы, - добавил Владимир Путин и обратился за разъяснениями к министру энергетики Александру Новаку.

Глава Минэнерго признал, что в мае рост цен на топливо составил 5,6 процента и превысил общий уровень инфляции. Однако снижение акцизов сыграло сворю положительную роль, и в июне рост был остановлен.

- Были достигнуты договоренности с нефтяными компаниями о стабилизации цен и увеличении поставок. На сегодняшний день существует необходимый объем топлива на внутреннем рынке. Мы также проработали ряд дополнительных мер - речь идет о возможности введения экспортной пошлины. Просим поддержать эту инициативу, - сказал Новак.

По словам вице-премьера Владимира Козака, 30 мая была достигнута договоренность о замораживании цен, ситуация контролируется ежедневно. Пока компании исполняют обязательства.

- Если договоренности не будут выполняться, мы внесем в Госдуму предложение, о котором говорил министр энергетики. Нефтяные компании к этому относятся с пониманием. Надеемся, что применять эту инициативу не придется, - сказал Козак.

Президент пообещал поддержать законопроект.

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