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07.06.2018 13:00
Рубрика: Бензин

Президент назвал рост цен на бензин недопустимым

Текст: Юлия Кривошапко
Президент Владимир Путин назвал рост стоимости бензина недопустимой. "Надо признать, что это результат неточного регулирования, которое было введено в сфере энергоресурсов", - отметил глава государства, комментируя в ходе прямой линии вопрос о том, почему топливо в России в последний месяц дорожало рекордными темпами.
ЦБ: Меры правительства стабилизируют цены на бензин

Путин напомнил, что правительство уже приняло ряд мер для решения проблемы. С 1 июня были снижены акцизы на бензин на три тысячи рублей и на дизель - на две тысячи рублей. По словам министра энергетики Александра Новака, эта мера позволила приостановить рост цен. С конца мая стоимость топлива на АЗС не растет, сообщил глава Минэнерго.

Новак добавил, что дефицита топлива нет. "Были достигнуты договоренности со всеми нефтяными компаниями об увеличении объемов производства нефтепродуктов и поставках на внутренний рынок. Хочу доложить, что на сегодняшний день существует необходимый объем топлива для обеспечения внутренних потребностей, для обеспечения посевной", - подчеркнул министр.

Сайт "РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии".