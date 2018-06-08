Прилепин на ответ Путина о Донбассе: Вещи, которые важны, прозвучали

В словах президента РФ Владимира Путина российских писатель Захар Прилепин услышал то, что он хотел. Так он прокомментировал ответ главы государства в ходе "Прямой линии" на свой вопрос о Донбассе.

Напомним, Прилепин обратился к Путину как советник главы ДНР и офицер армии самопровозглашенной республики. Он рассказал об опасениях, что украинские военные начнут наступление во время ЧМ по футболу в России. Российский президент, в свою очередь, выразил надежду, что нападения не произойдет. При этом "последствия для украинской государственности будут серьезными", если события будут развиваться по такому сценарию.

"Первый ключевой момент - что в случае наступления Украина рискует потерять свою государственность. Второй ключевой момент - что народ Донбасса не запугать, он сделал свой выбор и не является избирателем киевской власти, что так или иначе подчеркивает легитимность выборов Донбасса. И третий пункт - Россия делает все для того, чтобы ситуация не пошла по киевскому сценарию", - цитирует Прилепина RT.

"Те вещи, которые мне важны, они прозвучали", - заключил писатель.