Пушков: G7 утратила прежний шарм для России

Противоречия внутри "Большой семерки" велики, это неформальное объединение уже не так привлекательно для России, как раньше, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"В G7 все в разнотык: Трамп считает нужным вернуть Россию, Меркель не хочет, Италия хочет, но Канада и Британия против", - написал он в Twitter, комментируя содержание встречи лидеров "Большой семерки" в Канаде. Проблема усугубляется разногласиями по Ирану и тарифными войнами Трампа, "что побудило Макрона заговорить о возможности G6 - без США", добавил сенатор.

"А для России G7 утратила прежний шарм. Занавес", - заключил он.