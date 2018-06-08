Фигурант "дела реставраторов" объявлен в розыск

В пятницу Басманный суд Москвы объявил в международный розыск бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики минкультуры Бориса Мазо. Экс-чиновник арестован заочно.

Заочный арест означает, что срок его ареста будут считать не с пятницы, а с момента экстрадиции. Мазо - последний из арестантов по так называемому "делу реставраторов".

До этого были арестованы экс-замминистра культуры Григорий Пирумов и бизнесмен Никита Колесников.

Их дело расследует Следственный комитет. Материалы ему предоставили чекисты, которые разбирались с исчезновением 450 миллионов рублей, которые дало государство из казны на строительство зданий и фондохранилища Эрмитажа.

По версии следствия, Пирумов, Мазо и Колесников организовали заключение государственного контракта без намерения его исполнить.

В СК уверены, что большая часть денег, полученных как аванс, ушла в подконтрольные арестованным организации.

В мае Эрмитаж заявил к Пирумову иск о компенсации более 856 миллионов рублей.