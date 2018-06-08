На станции "Лужники" МЦК появился "светофор" для пассажиров

На вестибюле станции "Лужники" Московского центрального кольца появился "светофор для пассажиров" - специальное электронное табло, на котором будут отображаться изменения в режиме работы станции.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, на табло будет транслироваться информация о закрытии станции на вход или выход, о других возможных изменениях или альтернативных маршрутах. Информация будет выводиться на экран как в текстовом виде, так и с рисунками, в том числе, изображением светофора. Например, если горит "красный", его может сопровождать надпись "Станция МЦК Лужники загружена, пользуйтесь станцией метро "Спортивная".

Табло установили к чемпионату мира по футболу. Станции "Лужники" и "Спортивная" находятся рядом с главным стадионом соревнования "Лужники" и примут на себя основной поток болельщиков.

Тестовый матч, проведенный здесь в марте, показал, что благодаря продуманным транспортным схемам болельщики покинули район за 44 минуты. Турникеты в метро и МЦК были открыты в течение двух часов, все четыре эскалатора южного вестибюля "Спортивной" работали на спуск. Также фанатов ждали на станциях "Фрунзенская" и "Воробьевы горы". Поезда в метро и на МЦК ходили в графике часа пик. Аналогичные схемы будут использоваться и при проведении реальных матчей мундиаля.

Для организации движения территории района Хамовники и рядом с Лужниками используются временные электронные знаки, на которых можно выводить различные изображения, а также мобильные табло, складывающиеся в автомобильный прицеп.