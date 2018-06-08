На участие в выборах мэра Москвы подали документы семь кандидатов

По состоянию на 8 июня документы на выдвижение кандидатом на должность мэра Москвы подали семь человек, включая действующего градоначальника Сергея Собянина. Об этом рассказал член московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

"С начала избирательной кампании выдвинулись семь человек. Я их кратко перечислю: Алексей Назаров, Илья Свиридов, Игорь Суздальцев, Наталья Донцова, Герман Стерлигов, Сергей Ревин. И сегодня мы приняли документы от Сергея Собянина о выдвижении в порядке самовыдвижения", - цитирует его агентство городских новостей "Москва".

Напомним, документы для выдвижения кандидатом в мэры Мосгоризбирком будет принимать до 18:00 2 июля, а на регистрацию - до 18:00 3 июля. Выборы пройдут в единый день голосования - 9 сентября.