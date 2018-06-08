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08.06.2018 14:06
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На участие в выборах мэра Москвы подали документы семь кандидатов

Текст: Александр Мелешенко

По состоянию на 8 июня документы на выдвижение кандидатом на должность мэра Москвы подали семь человек, включая действующего градоначальника Сергея Собянина. Об этом рассказал член московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

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"С начала избирательной кампании выдвинулись семь человек. Я их кратко перечислю: Алексей Назаров, Илья Свиридов, Игорь Суздальцев, Наталья Донцова, Герман Стерлигов, Сергей Ревин. И сегодня мы приняли документы от Сергея Собянина о выдвижении в порядке самовыдвижения", - цитирует его агентство городских новостей "Москва".

Напомним, документы для выдвижения кандидатом в мэры Мосгоризбирком будет принимать до 18:00 2 июля, а на регистрацию - до 18:00 3 июля. Выборы пройдут в единый день голосования - 9 сентября.

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