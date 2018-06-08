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08.06.2018 20:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Обратившейся к Путину ивановской семье дважды снизили ипотечную ставку

Текст: Анна Скудаева (Иваново)
Многодетная семья Верховских, Иваново. Фото: Дмитрий Рыжаков/Правительство Ивановской области Многодетная семья Верховских. Фото: Дмитрий Рыжаков/Правительство Ивановской области
Многодетная семья Верховских. Фото: Дмитрий Рыжаков/Правительство Ивановской области

Процентные ставки при перекредитовании по ипотечным займам для многодетных семей в Ивановской области после обращения жителей к Владимиру Путину снизятся не до 9,5, а до 8,75 процента годовых.

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
Путин поставил задачу снизить ставку ипотеки до 7 процентов

Кредитные организации в Ивановской области пересмотрели программы предоставления займов многодетным семьям после "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным: отныне ставки на перекредитование имеющегося кредита начинаются от 8,75 процента годовых.

- Сегодня для семьи Верховских, которые накануне обратились на прямую линию с президентом России, одобрен кредит в рамках программы "Перекредитование" по ставке 8,75 процента, - сообщает правительство региона.

Ранее кредит для семьи Верховских был выдан под 13 процентов годовых.

В ходе "Прямой линии" с президентом глава региона Станислав Воскресенский пообещал найти способы поддержки многодетных семей еще до того, как будут внесены изменения в федеральное законодательство.

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