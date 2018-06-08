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08.06.2018 22:23
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин предложил возглавить свой штаб Константину Ремчукову

Текст: Александр Мелешенко

Мэр столицы Сергей Собянин предложил возглавить свой избирательный штаб председателю Общественной палаты Москвы, журналисту Константину Ремчукову. Об этом градоначальник написал на своем персональном сайте.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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"Руководителем моего избирательного штаба предложил стать Константину Вадимовичу Ремчукову. Это глубоко порядочный, опытный человек, который сделал много хорошего для москвичей на посту председателя Общественной палаты. Надеюсь, что вместе мы пройдем сложный трудный путь выборов мэра", - сказано в сообщении.

Напомним, сегодня Собянин подал в Мосгоризбирком документы для выдвижения кандидатом на должность столичного градоначальника. Выборы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Собянин пойдет на них как самовыдвиженец.

Константин Ремчуков - владелец и главный редактор "Независимой газеты", кандидат экономических наук, занимает должность председателя Общественной палаты Москвы с 2016 года.

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