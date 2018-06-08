СК закончил дело бывшего главы Марий Эл

В пятницу Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России официально объявило о завершении следственных действий по уголовному делу экс-главы Республики Марий Эл, председателя республиканского правительства Леонида Маркелова.

Вместе с ним по этому делу проходят его заместитель и по совместительству - бывший министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ираида Долгушева, а также генеральный директор коммерческой структуры Наталья Кожанова.

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель СК России Светлана Петренко, в зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений сразу по нескольким серьезным статьям Уголовного кодекса - получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и посредничество во взяточничестве.

По версии следствия, Маркелов получил через доверенное лицо - предпринимательницу Кожанову - от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша взятку на сумму более 235 миллионов рублей. Столько стоили покровительство и "содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса". Кроме того, Маркелову вменили незаконное приобретение и хранение боеприпасов.

По словам Петренко, министр Долгушева предоставляла заведомо ложную информацию от минсельхоза республики в интересах коммерсанта Криваша. Что, собственно, и позволило Маркелову получить взятку в особо крупном размере.

Кривашу обвинение предъявлено заочно, поскольку он смог вовремя сбежать от следствия и находится в розыске.

Обвиняемые и их защитник уже начали знакомиться с материалами уголовного дела. Как дочитают, дело будет направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. И только после этого его передадут в суд.