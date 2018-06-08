Уничтоженные в Ингушетии боевики готовили теракт на Ураза-байрам

Группа уничтоженных в Ингушетии боевиков готовила теракт, который планировался накануне мусульманского праздника Ураза-байрам в середине июня.

"Группа террористов готовила террористический акт в месяц Рамадан, в преддверии праздника Ураза-байрам, - сказал агентству ТАСС глава республики Юнус-Бек Евкуров. - Причины, которые их на это толкнули, идеологи, которые их вербовали, связь с теми, кто их координировал, в какую группировку они входили - сейчас устанавливает следствие".

Напомним, в ходе спецоперации в Назрани были ликвидированы два боевика и женщина, которая была с ними. Силовики предлагали им сдаться. С ними более полутора часов переговоры вели местные власти и глава района. Однако бандиты открыли огонь и были уничтожены. Женщина также была убита.